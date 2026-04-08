５月１日にプレオープンする、東京駅前の大規模複合施設「ＴＯＦＲＯＭＹＡＥＳＵＴＯＷＥＲ」（トフロム八重洲）内の新劇場「東京建物 ぴあ シアター」は、９月からの「オープニングシリーズ」のうち４作品を決定した。同劇場は東京駅に直結し、東京駅周辺エリアで不足していたエンタテインメントを通じた文化発信拠点として誕生する。東京駅前初の段床式劇場（８０６席）の特性を生かし、ストレートプレイ、ミュージカル