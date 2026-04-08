【新華社文昌4月8日】中国は7日午後9時32分（日本時間同10時32分）、通信衛星コンステレーション「千帆星座」を構成する衛星の第7陣18機を搭載した運搬ロケット「長征8号」を海南省文昌市の海南商業宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。（記者/趙玉和、郭良川）