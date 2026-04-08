ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）が、7日深夜に放送され、才能に嫉妬したというバンドを明かした。山口は、リスナーから寄せられた「ここ10年ぐらいで一番嫉妬した他のアーティストの曲を知りたいです」との質問に回答。「10年ぐらいだったら“ズットズレテルズ”」と明かした。ズットズ