元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。次回のWBCで侍ジャパンの一塁を守ってほしい左右のスラッガーを挙げた。今回は出場していないが、次回のWBCには選出されるであろう選手を挙げる企画。一塁手には今季開幕から打撃好調な2人の名前を挙げた。片岡氏は「期待を込めて清宮幸太郎選手」と日本ハム期待の大砲を指名。「あの世代のNo.1ですよ」と称え、特に腕が伸びずに振れる