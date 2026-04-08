同作の題材は、全世界に1800万人の競技人口を誇る「囲碁」。 過去のトラウマを抱え囲碁が打てなくなってしまった青年（長野）が、現在は有名棋士となり活躍する幼馴楽と再会を果たし、過去のトラウマから立ち上がり復活するまでを描く、若者たちの心の葛藤を描いたストーリーです。2026年3月6日（金）より全国順次ロードショーが決定！ 長野凌大主演！映画『361-WHITE AND BLACK』舞台挨拶 「テア