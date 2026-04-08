昨年度1年間の全国の倒産件数は人手不足などを背景に1万505件となり、2年連続で1万件を超えました。東京商工リサーチによりますと、2025年度の倒産件数は前の年度から3.5%増え、1万505件でした。2年連続で1万件を超え、2013年度以来、12年ぶりの高い水準です。特に目立ったのは人手不足による倒産で、人件費の高騰などを背景に前の年度から4割あまり増え、過去最多の442件にのぼりました。さらに、先行きの懸念材料となっているの