俳優の北大路欣也（83）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。1997年に他界した昭和の大スタ−・萬屋錦之介さん（享年64）との思い出を語った。13歳の時に、父・市川右太衛門さんと共演した「父子鷹」で映画デビューした北大路。当時、東映の撮影所へあいさつに行くと、錦之介さんの当たり役「笛吹童子」のファンだった北大路は「うわー、錦之介さんだ」と感激した。同番組では、錦之介さん