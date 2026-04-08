去年12月、高岡市で大破した軽乗用車が見つかりそばで倒れていた女性が死亡した事故で、警察はきょう、小矢部市の男を制御が困難な速度で車を運転して、衝突事故を起こしたうえ、同乗していた女性を置き去りにして逃走したとして、危険運転致死とひき逃げの疑いで逮捕しました。危険運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは小矢部市浅地の会社員・坂田 百二郎容疑者（33）です。警察によりますと、坂田容疑者は去年12月18日の未