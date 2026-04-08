国連のグテーレス事務総長は7日、声明を発表し、アメリカとイランが2週間の停戦で合意したことを歓迎しました。声明では、すべての当事者に対し国際法と停戦の条件を遵守するよう呼びかけたうえで、「市民の命を守り、苦痛を和らげるためには軍事行為の終結が今すぐ必要だ」と強調しました。また、イラン情勢に対応するために自身が事務総長特使を任命したジャン・アルノー氏について「永続的な平和に向けた取り組みを支援するため