◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)負傷者リスト入りしているドジャースのムーキー・ベッツ選手がこの日の試合前練習で姿を現しました。開幕から3番ショートで出場していたベッツ選手は、5日の試合で途中交代。右斜筋の捻挫により10日間の負傷者リスト入りが発表されました。ここまで8試合で打率.179、2本塁打、7打点、OPS.710の成績をマークしています。リスト入りしてから初めてグラウンドに