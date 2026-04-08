8日午前、由利本荘市や美郷町でクマが目撃されました。クマはいずれもその場から去っています。県のツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスによりますと8日午前8時50分ごろ、由利本荘市西目町海士剝鉢沢で山の方へ走り去るクマ1頭が目撃されました。クマの体長は約50センチで、目撃者との距離は10メートルほどだったということです。また、午前10時ごろには、美郷町浪花才ノ神の町道を車で走っていた人が、道路わ