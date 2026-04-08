12年ぶり復活するムラーノは左ハンドル仕様でやってくるぞ2026年3月17日、日産は高級SUV「ムラーノ」を日本市場に復活させると発表しました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。初代ムラーノがデビューしたのは2004年9月のことです。北米市場では一足早く2002年12月に発売され、およそ2年間で8万台を販売するなど人気を博していました。【画像】超カッコイイ！ これが12