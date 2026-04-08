これは、山形県の吉村美栄子知事が、きょうの定例会見で記者の質問に答えたものです。 山形県の発展の基礎を築いたことで知られている初代山形藩主「最上義光」を主人公とした大河ドラマ制作の要望のため、今後ＮＨＫ放送センターを訪問するとしました。また、大河ドラマ撮影の誘致について「山形県の歴史や文化をご理解いただく絶好の機会」「地域がますます盛り上がる」と期待を口にしました。 さらに、最上義光を主人公