北海道警察本部で2026年4月8日、道警警備隊の入隊式が開かれ、80人の新隊員が決意を新たにしました。道警警備隊は1969年に発足し、大規模災害が発生した際の人命救助などを担っています。隊員は普段、道内各地の方面本部などで勤務していますが、道警警備隊の一員として定期的に訓練を受け、有事の際には全国各地へ出動します。 2026年度の新隊員は80人で、8日、道警警備隊発足後初となる入隊式が開かれました。友井昌宏道警