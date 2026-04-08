＜YANMAR HANASAKA Ladies事前情報◇8日◇琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース（滋賀県）◇6440ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアー開幕戦が9日（木）から開催される。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。【写真】青木香奈子さんが髪をほどきました昨年覇者の與語優奈は原江里菜、仲宗根澄香、ルーキーの前多愛と同組。午前10時23分にアウトコースの最終組でティオフする。3年ぶりステップ出