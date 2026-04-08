俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が6日、自身のSNSを更新。自宅屋上の庭を紹介した。【写真】「もうすぐエニシダが満開になります」春を迎え草花豊かなキャシー中島宅の屋上庭キャシーは「私がレッスンしている時間に、勝野パパとエイトは屋上の庭をお手入れしてくれました」と報告。勝野が、孫のエイトさんと共に雑草取りや枝の剪定に精を出してくれたことを明かした。