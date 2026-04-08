大阪市北区の造幣局で開かれた「特別観桜会」で、桜を楽しむ人たち＝8日午前大阪市北区の造幣局で8日、春の風物詩「桜の通り抜け」の一般公開に先立ち、体の不自由な人や高齢者を招いた「特別観桜会」が開かれた。一般公開は9〜15日。混雑を避けてゆっくり観賞してもらおうと、通り抜け全体で約560メートルあるルートの約半分を使って開催。品種により咲き具合にばらつきがあり、来場者は満開に近い桜のそばに寄って写真を撮っ