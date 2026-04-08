お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、貯金事情について言及した。X上では「40歳を過ぎて貯金が300万円もない人は何をしてたの?」といったポストが議論の的となっていたが、真栄田は「50代でねえよ。楽しくレモンサワー飲んでたよ」とぶっちゃけ。これに一部ユーザーが「散財で生活保護になるのはやめて」といったコメントをすると、真栄田は「極論て怖い」と一言。