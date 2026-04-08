フランス政府は7日、ガソリンスタンドのおよそ2割で供給が不足していると発表しました。佐藤篤志記者（NNNパリ）「こちらのガソリンスタンド、表示が9.999となっていて、ガソリンがすべて売り切れたようです。ですので、中には車が1台もありません」フランス・パリでは7日、燃料が不足し、一時的に閉鎖するガソリンスタンドが相次ぎました。一方、営業を続ける店舗には多くの利用客が詰めかけましたが、一部の燃料は品切れとなって