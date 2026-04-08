韓国メディア「韓国日刊スポーツ」（ウェブ版）が、ロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のパフォーマンスを大絶賛した。ミゲル・ロハスが家庭の事情によりスタメンから外れる ドジャースは2026年4月8日、敵地ロジャース・センターでトロント・ブルージェイズと対戦し、4−1で勝利した。 この日、キムは「8番・ショート」でスタメン出場を果たした。7日のブルージェイズ戦に続いて2試合連続のスタ