【メジャーリーグ通信】【鈴村氏コラム】トランプ大統領はベネズエラを「州に昇格！」と発言 WBC決勝はかつてなく政治的な意味を帯びていた春のセンバツに夏の甲子園というように、日本の高等学校における野球は、部活動の枠を超えた国民的な行事である。それでは、野球を生んだ米国の状況はどうだろうか。学校教育の一環ではあるものの、正課である学業に対して課外活動として位置付けられている日本に対し、米国の高等学校