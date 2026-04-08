カブスの鈴木誠也（31）が帰ってくる。【もっと読む】佐々木朗希またも“自己中発言”で捕手批判？ 露呈した「人間性の問題」は制球難より深刻カウンセル監督が日本時間6日、同11日に本拠地シカゴで行われるパイレーツ戦でチームに復帰すると発表した。「誠也はまだリハビリ中だが、火曜日（7日）と水曜日（8日）に（2A）ノックスビルでプレーして、金曜日（10日）にシカゴで合流する」と明かした。鈴木は侍ジャパンの一員と