【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#86【持丸監督コラム】“イバラの道”どころじゃない専大松戸のセンバツの抽選結果に大喜びしたワケこれだけ長いこと監督をしていても、まだ「初めて」を経験できるなんて、夢のようです。我が専大松戸は今春センバツでベスト4を果たしました。私としても、学校としても2023年センバツのベスト8が最高位。選手たちは「新しい扉を開きたい」と意気込み、成し遂げてくれた。本当によくやってく