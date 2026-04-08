ネギアザミウマ（成虫）香川県提供 香川県は8日、農作物の害虫「ネギアザミウマ」を対象にした病害虫発生予察注意報第1号を発表しました。 ネギアザミウマは、野菜や花き類の葉に寄生し、汁を吸って害を加えます。ネギやタマネギにはアイリス黄斑ウイルス (IYSV)を媒介して、「ネギえそ条斑病」などの被害を発生させます。 香川県によりますと、2026年2月から3月にかけて気温が高かったことからネギアザミウマが