私の曾祖父は、噺家の初代三遊亭圓歌。人を笑顔にすることを生業としていました。時を越えて、その曾孫である私は教育の世界に身を置き、人の未来を笑顔にする仕事に携わっています。形は異なっても、「人を笑顔にする」という一本の糸が世代を超えて受け継がれていることを感じながら歩んできました。 大学卒業後、人を笑顔にする仕事がしたいという思いから富士屋ホテルに入社し、ホスピタリティの本質を学びました。その経