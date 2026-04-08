今年１月に第１子妊娠を公表したフィットネスプロデューサー・ＡＹＡが、新しく取得した資格について報告した。８日までに自身のＳＮＳを更新したＡＹＡは、インスタグラムに「ＮＥＷ資格取得日本統合医学協会認定『メディカルピラティス』『オステオフレイルピラティス』指導資格、合格しました」と報告。「自分をよりブラッシュアップしたいと思い挑戦した今回。久しぶりに沢山勉強しました１年半掛かって取得したこの