女優の細川直美が7日に自身のアメブロを更新。夫で俳優の葛山信吾が誕生日を迎えたことを報告した。【映像】細川直美、夫・葛山信吾との仲睦まじい2ショットこの日、細川は「今日は夫のお誕生日でした 早いもので54歳となります」と報告し「『お互いに、よい歳になりましたねぇ』なんて話しながら大病なく健康に過ごせていることに感謝しかありません」と心境を明かした。続けて、葛山には「父の日に迷ったBAKUNEをプレゼン