今月21日に群馬県上野村で発生した山林火災について、きょう午後0時40分に消防が「鎮火した」と発表しました。群馬県上野村で先月21日に発生した山林火災では、これまで地上だけでなく、県の防災ヘリや自衛隊のヘリによる消火活動が行われてきました。そして、発生から19日目のきょう午後0時40分、消防が「鎮火した」と発表しました。一時は、延焼のおそれがあるとして、近隣住民に避難指示が出されましたが、発生から7日目の先月2