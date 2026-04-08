きのう、川崎市の工場でクレーンの解体作業中に作業員5人が転落し、3人が死亡した事故で、警察はこれまで身元がわからなかった死亡した作業員が千葉県市原市に住む男性と明らかにしました。【写真を見る】川崎市の工事現場で5人転落死亡した3人のうち身元不明だった作業員が千葉・市原市の男性（43）と判明この事故はきのう、川崎市川崎区のJFEスチールの工場で、クレーンの解体工事を行っていた際にクレーンのおもりが落下し男