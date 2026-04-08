イランとアメリカが2週間の停戦に合意する中、アメリカと共に攻撃を続けてきたイスラエルはホルムズ海峡が開放されることなどを条件に攻撃を停止すると示唆しました。【映像】炎や煙が上がるレバノンの街の様子イスラエルの首相府は8日、イランが直ちにホルムズ海峡を開放し攻撃を停止することを条件として、トランプ大統領の決定を支持すると声明をだしました。アメリカからは、今後の交渉でイランが核兵器を持たないことなど