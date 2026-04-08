新日本プロレス・棚橋弘至、「news おかえり」金曜レギュラーに決定！ ©新日本プロレス 2026年1月、超満員の東京ドームで惜しまれつつ現役を引退した「100年に一人の逸材」こと、新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長・棚橋弘至氏。その次なる“新たな挑戦の場”が、ABCテレビの夕方の顔「news おかえり」に決定した！ 4月10日(金)より、偶数週の金曜日レギュラーコメンテーター