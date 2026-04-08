気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。夜桜を楽しむ様子を公開しました。 【写真を見る】【 穂川果音 】夜桜を堪能「水面に浮かぶ桜の姿を見るのも素敵で良いよね」「まだお花見したい笑」穂川さんはライトアップされた夜桜をバックに撮影した画像を添えて「千鳥ヶ淵の夜桜も素敵でしたー」と投稿。 穂川さんは春らしい白のギャザーの入ったドレープのトップスを着用。皇居のお堀の水面には桜の花