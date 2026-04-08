お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が6日に自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんが初めて英会話のレッスンを受けたことを報告した。【映像】前田愛、“父と祖父にそっくり”と話題の息子たちこの日、小原は「外遊び 公園のはしご！」と、こうめちゃんが外で遊ぶ様子を明かし「帰宅してダッシュで準備!!!英会話!!!」と報告。長男・誠希千くん、次男・誠八くん、こうめちゃんの3人が同時にレッスンを受ける様子を公開