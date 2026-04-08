ホルムズ海峡の“開放”が期待される中、大手海運会社らで構成する日本船主協会は、情報収集に努めると述べました。【映像】ホルムズ海峡の様子（複数カット）日本船主協会の担当者は、「停戦が合意された一方で、ホルムズ海峡の通過に関して具体的、かつ確実な前提条件が現段階では入手できていない」としたうえで、「引き続き政府と協力して情報収集に努める」と話しました。また、他国と共同保有する船舶のホルムズ海峡通