東京・広尾にあるブランド品の買い取り店で、合わせて8000万円以上の商品が盗まれる事件がありました。犯人は少なくとも3人いて、現在も逃走しています。【映像】犯人がショーケースを次々と割っていく様子映像には、ヘッドライトを付けた人物がバールのようなものでショーケースを次々と割っていく様子が映っています。午前3時すぎ、渋谷区広尾にあるブランド品の買い取り店で男ら複数人が入り口の扉の鍵を壊して侵入し、高