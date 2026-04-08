4月10日に公開される韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』で主演を務めるイ・レのインタビュ―コメントと新場面写真が公開された。 参考：キム・ヘヨン監督、主演イ・レが舞台裏を語る『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』本編映像公開 本作は、韓国映画で初めて、第74回ベルリン国際映画祭「Generation Kplus」部門の最優秀作品賞にあたるクリスタル・ベア賞を受賞したヒューマンドラマ。監督を務めたのは、ドラマ『