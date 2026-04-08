ビニール袋を圧縮袋にする方法▶【写真で解説】紙コップとビニール袋で即席圧縮袋を作る方法「衣替えをしようとしたら、衣装ケースがパンパンで閉まらない…」なんて経験はありませんか？SNSでは、紙コップとビニール袋を使って、衣類をコンパクトにする収納アイデアが注目を集めています。今回は、そんな驚きの即席圧縮術をご紹介します。■紙コップが重要！中身が見える透明ビニール袋を使って衣装ケースに入らなかった服が