韓国で独立運動家や故人を侮辱する内容のAI生成動画がSNSを中心に拡散し、物議を醸している。【写真】安重根を“知らなくて”大炎上した韓国女性アイドルただ、韓国の現行法では制作や流布した者を直接処罰する基準が不十分であること判明しており、立法の空白を補い、プラットフォームの責任を強化すべきだとの指摘が出ている。最近、TikTokでは独立運動家を題材にしたAI合成動画が広まり、批判が殺到している。日本の初代内閣総