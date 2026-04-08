Googleと障害のある作家のアートを社会に届けるヘラルボニーが共創した日本限定スマートフォン「Google Pixel 10a Isai Blue」が5月20日に発売となる。Google Pixel誕生10周年という節目に誕生したIsai Blueは、テクノロジーとアート、多様性への想いを1台に凝縮した特別仕様だ。価格は9万4900円。●スマホの中にもアート、限定壁紙とカスタムテーマを搭載Isai Blueは、Google Pixelシリーズで初めてとなる日本限定カラー。自