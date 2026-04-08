8日15時現在の日経平均株価は前日比2954.10円（5.53％）高の5万6383.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1388、値下がりは153、変わらずは31と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を707.18円押し上げている。次いで東エレク が380.14円、ファストリ が260.67円、ＳＢＧ が226.07円、キオクシア が103.95円と続く。 マイナス寄与度は7.54円の押し下