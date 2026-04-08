中国スポーツメディアの直播吧によると、サッカーの世界的名将で男子中国代表監督も務めたボラ・ミルティノビッチ氏（81）が7日、自身の死亡説を否定するビデオメッセージを公開した。ミルティノビッチ氏をめぐっては、一部のセルフメディアが同氏が6日に病気のため自宅で死亡したと報じていた。セルフメディアとはポータルサイトやSNSなどで文章や動画を発信する個人やグループのこと。ミルティノビッチ氏は動画で、「カタ