◇プロボクシングバンタム級ノンタイトルIBF5位、WBO6位、WBC12位、WBA14位秋次克真（帝拳）＜10回戦＞WBC6位、WBO8位 ペドロ・ゲバラ（メキシコ）（2026年4月11日両国国技館）「Prime Video Boxing 15」の公式会見が8日、都内のホテルで開かれ、米国を主戦場としているIBF世界バンタム級5位の秋次克真（28＝米国、14勝4KO）が出席した。母国・日本では初の試合で、ホセ・カルデロン（22＝メキシコ、14勝6KO3敗）とノ