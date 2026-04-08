防衛省によると、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射され、すでに落下したものとみられるということです。【映像】兵士を抱きしめる金正恩総書記の姿海上保安庁は船舶に対して「今後の情報に留意するとともに、落下物を認めた場合は、近づくことなく、関連情報を海上保安庁に通報してください」と呼びかけています。また政府関係者によると、日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したものとみられ、日本の安全