記者会見で撮影に応じるWBCバンタム級2位の那須川天心（左）と対戦相手のフアンフランシスコ・エストラダ＝8日、東京都文京区世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級挑戦者決定戦（11日・両国国技館）に臨む同級2位の那須川天心（帝拳）が8日、東京都内での記者会見に出席し「最高に近い状態。歓喜できる瞬間を味わいたい」と鋭いまなざしで話した。元人気キックボクサーの那須川は昨年11月のWBC同級王座決定戦で井上拓真（大