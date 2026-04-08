サンダー戦でシュートを狙うレーカーズの八村（28）＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは7日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスで行われたサンダー戦に先発し、25分34秒プレーしてチーム最多の15得点、5リバウンドだった。チームは87―123で3連敗し、50勝29敗。ブルズとツーウエー契約を結ぶ河村勇輝は敵地でのウィザーズ戦に途中出場し、16分26秒の