菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを務める、4月7日（火）24時24分スタートの日本テレビ系 新音楽番組「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜24時24分〜24時54分放送）。当番組の公式Xアカウント（@ntv_midnight）ではキャンペーンを実施。下記の条件（応募方法）を満たした方から抽選で200名様に、Spotify Premium ギフトカード（デジタル版）が当たります！■キャンペーン期間4月7日（火）18時00分〜4月14日（火）24時00分