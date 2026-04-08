群像ヒューマンドラマ映画『I WAS A STRANGER』が、邦題『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』として2026年6月19日（金）より日本公開されることが決定した。あわせて本予告とメインビジュアルも解禁された。 ﻿ 本作が見つめるのは、2011年から2024年まで続いたシリア内戦だ。長期独裁政権への不満を発端に勃発した戦禍によって、国外避難を余儀なくされた市民は1,400万人にのぼる。『アイ・ワズ・ア