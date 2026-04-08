【55本目1】 4月8日 公開 55本目1「夏野藍 その後…II」を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月8日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の55本目1「夏野藍 その後…II」をヤンマガWebにて公開した。 55本目1では、中学時代の後輩で人妻の夏野藍と買い物に出かけた主人公。近所へのちょっとした買い物のはずが電車内で眠ってしまい―&#