【第4話】 4月8日公開 第4話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月8日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」第4話「出那と譲刃」をサンデーうぇぶりにて公開した。 今回は、「暗鶚」の出那と譲刃が里を救って欲しいと美羽に頼むが、彼らを信用していない兼一が割って入る。出那と譲刃は“梁山泊の弟子”の首を取ってくるように指示されており、