タクマが４日続伸している。この日、同社を代表とする企業グループが、岩手県一関市及び平泉町で構成される一関地区広域行政組合から、ごみ処理施設のＤＢＯ事業（施設の設計・建設及び運営）を受注したと発表しており、好材料視されている。 同事業は、エネルギー回収型一般廃棄物処理施設（焼却施設）とマテリアルリサイクル推進施設を新設し、３０年８月から２０年間の運営を行うもの。契約金額は３４３億９